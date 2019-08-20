Политолог объяснил слова Лукашенко об отсутствии олигархов в Белоруссии

Белорусский политолог в эфире НСН объяснил, кого имел в виду белорусский президент.



Главное достижение Белоруссии - это отсутствие олигархов, которые «рулят» страной, а также преступников, которые могли бы поделить ее на части. Такое мнение высказал президент страны Александр Лукашенко.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН объяснил, на кого намекал глава республики.

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«В данном контексте он, скорее, имел в виду Украину. В России олигархи чувствуют себя уже не так свободно, и можно говорить о том, что Россия в какой-то степени переняла белорусский опыт. Что произошла «белоруссизация» Государства Российского, когда ограничили влияние олигархата и государство стало лучше контролировать в том числе стратегически значимые ресурсы, компании и так далее. То есть роль и значение государства в России возросло. В Белоруссии мы все это прошли раньше. А такие страны, как Украина, Молдавия и Грузия показывают обратные примеры. И Лукашенко имел в виду, скорее всего, эти страны. И даже конкретно Украину, потому что именно там борьба олигархических группировок – донецких, днепропетровских – привела к Майдану, а затем и к войне», - рассказал эксперт.

Ранее Алексей Дзермант в эфире НСН объяснил, что означают призывы Минска унифицировать законы России и Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БелоруссияЛукашенкоОлигархи

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