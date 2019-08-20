Политолог объяснил слова Лукашенко об отсутствии олигархов в Белоруссии

«В данном контексте он, скорее, имел в виду Украину. В России олигархи чувствуют себя уже не так свободно, и можно говорить о том, что Россия в какой-то степени переняла белорусский опыт. Что произошла «белоруссизация» Государства Российского, когда ограничили влияние олигархата и государство стало лучше контролировать в том числе стратегически значимые ресурсы, компании и так далее. То есть роль и значение государства в России возросло. В Белоруссии мы все это прошли раньше. А такие страны, как Украина, Молдавия и Грузия показывают обратные примеры. И Лукашенко имел в виду, скорее всего, эти страны. И даже конкретно Украину, потому что именно там борьба олигархических группировок – донецких, днепропетровских – привела к Майдану, а затем и к войне», - рассказал эксперт.

Ранее Алексей Дзермант в эфире НСН объяснил, что означают призывы Минска унифицировать законы России и Белоруссии.

