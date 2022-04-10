Экономист предрек падение доллара относительно рубля

Он считает, что решение премьера Венгрии Виктора Орбана платить за российский газ в рублях означает начало раскола в Евросоюзе в вопросе связей европейских стран с Москвой.

Экономист отмечает, что восстановлению курса рубля после введенных против Москвы западных санкций способствуют продолжение покупки российского газа европейскими странам и устойчивость торговых отношений с КНР, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими странами.

Отмечается, что постоянный приток иностранной валюты в Россию дает рост цен на нефть и природный газ.

Оплата российского газа в рублях не будет являться нарушением европейских санкций против РФ в связи с тем, что между Будапешта и Москвой подписан двусторонний контракт. Об этом заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

