Экономист предрек падение доллара относительно рубля
Попытка Вашингтона изолировать Россию может привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, сообщил в Valeurs actuelles французский политолог и экономист Александр дель Валль.
Он считает, что решение премьера Венгрии Виктора Орбана платить за российский газ в рублях означает начало раскола в Евросоюзе в вопросе связей европейских стран с Москвой.
Экономист отмечает, что восстановлению курса рубля после введенных против Москвы западных санкций способствуют продолжение покупки российского газа европейскими странам и устойчивость торговых отношений с КНР, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими странами.
Отмечается, что постоянный приток иностранной валюты в Россию дает рост цен на нефть и природный газ.
Оплата российского газа в рублях не будет являться нарушением европейских санкций против РФ в связи с тем, что между Будапешта и Москвой подписан двусторонний контракт. Об этом заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
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