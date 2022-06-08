Экономист: наибольший ущерб от западных санкций понесет не Россия, а остальной мир
Москва понесет издержки от санкций со стороны западных стран, однако они «меркнут» на фоне того, что ожидает весь остальной мир, сообщил Asia Times профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке.
По словам профессор, санкции против РФ оказались контрпродуктивными и совершенно неэффективными в вопросе «изменения поведения» Москвы.
Говоря о цене этих санкций для США, Евросоюза и всего мира, экономист отметил, что по этому вопросу есть оценки только от инвестиционных банков, центральных банков, МВФ, и различных НПО. Ханке назвал эти оценки «верхушкой айсберга». Он считает, что издержки будут «ошеломляющими». При этом ЕС понесет расходы, намного большие, чем США.
Запад исчерпал арсенал средств по сдерживанию развития России, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как отметил спикер Думы, об этом свидетельствует шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза и предыдущие решения сообщества и Вашингтона.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 259 / сут.
Умерли
380 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 135 / сут.
- ВЦИОМ выяснил, сколько россиян боятся заболеть оспой обезьян
- Япония отреагировала на решение Москвы по морскому промыслу
- Экономист: наибольший ущерб от западных санкций понесет не Россия, а остальной мир
- Меркель сообщила, почему не участвует в посредничестве по Украине
- Москва назвала передачу Киеву артиллерийских систем безответственностью
- США предложили послу Антонову осудить политику Путина
- Евродепутат: санкции против Москвы втягивают ЕС в экономическую катастрофу
- Захарова назвала запрет пролета самолета Лаврова «пещерным методом»
- Ростех: на Украине успешно применяются дроны-камикадзе
- В Белом доме перепутали Бразилию и Венесуэлу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru