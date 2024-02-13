«Частники ни при чем»: Россию предупредили о сложностях с изъятием западных активов

«Ответить можем тем же самым, но у нас поменьше этих средств замороженных… Они находятся в более выгодном положении, потому что они оперируют финансовыми средствами. У нас, скорее, речь может идти о материальных активах, которые вложены здесь: отдельных компаний. Отвечать нам по этим активам сложнее. Там они имеют дело с государственными деньгами и могут в аргументации отталкиваться от этого. А мы-то будем иметь дело с частными компаниями, а они тут при чем? Сын за отца не отвечает. Хорошо, что Захарова так сказала, но механизм тут будет сложнее, объемы будут поменьше», - сказал Беляев.

Он напомнил, что на сегодняшний день Запад еще не придумал механизм изъятия российских активов. Однако, отметил экономист, если Запад придумает юридическое обоснование, то Москва им тут же воспользуется в обратном направлении.

«Передать кому-то какие-то активы, которые хранятся на счетах в банке, можно только по распоряжению их владельца. Для того, чтобы конфисковать, вывести со счета и перевести на другой, нужно, чтобы владелец этих денег был лишен права собственности на них, передать эти права собственности кому-то другому и тогда эти средства будут переведены. Поскольку такого правового основания нет и в ближайшее время вряд ли будет, то значит, наши общие активы как лежали на этих счетах, так и будут лежать. Такое юридическое легитимное обоснование найти достаточно трудно. Во-вторых, это обоюдное оружие: как только будет придумана такая юридическая норма, ей сможет воспользоваться любой и каждый», - резюмировал собеседник НСН.