«Частники ни при чем»: Россию предупредили о сложностях с изъятием западных активов
Запад находится в более выгодном положении, так как заморозил финансовые средства Москвы, а Россия имеет больше материальных западных активов, отметил Михаил Беляев.
Если Запад придумает, как изъять замороженные российские активы, то у РФ могут возникнуть сложности с «зеркальным» ответом, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью НСН.
Ранее Совет ЕС утвердил решение о сохранении прибыли от российских активов для их дальнейшего использования в интересах Украины. Согласно документу, депозитарии в Евросоюзе не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению, они должны хранить их на отдельных счетах. Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью каналу «Соловьев Live» заявила, что ответ Москвы на присвоение российских активов на Западе будет жестким. Беляев считает, что России будет сложнее отвечать Западу по активам.
«Ответить можем тем же самым, но у нас поменьше этих средств замороженных… Они находятся в более выгодном положении, потому что они оперируют финансовыми средствами. У нас, скорее, речь может идти о материальных активах, которые вложены здесь: отдельных компаний. Отвечать нам по этим активам сложнее. Там они имеют дело с государственными деньгами и могут в аргументации отталкиваться от этого. А мы-то будем иметь дело с частными компаниями, а они тут при чем? Сын за отца не отвечает. Хорошо, что Захарова так сказала, но механизм тут будет сложнее, объемы будут поменьше», - сказал Беляев.
Он напомнил, что на сегодняшний день Запад еще не придумал механизм изъятия российских активов. Однако, отметил экономист, если Запад придумает юридическое обоснование, то Москва им тут же воспользуется в обратном направлении.
«Передать кому-то какие-то активы, которые хранятся на счетах в банке, можно только по распоряжению их владельца. Для того, чтобы конфисковать, вывести со счета и перевести на другой, нужно, чтобы владелец этих денег был лишен права собственности на них, передать эти права собственности кому-то другому и тогда эти средства будут переведены. Поскольку такого правового основания нет и в ближайшее время вряд ли будет, то значит, наши общие активы как лежали на этих счетах, так и будут лежать. Такое юридическое легитимное обоснование найти достаточно трудно. Во-вторых, это обоюдное оружие: как только будет придумана такая юридическая норма, ей сможет воспользоваться любой и каждый», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что из-за санкций США, ЕС и их союзников Россия лишилась доступа к $300 млрд своих золотовалютных резервов. В свою очередь Минфин США сообщал, что общая стоимость замороженных российских активов за рубежом оценивается примерно в $280 млрд, большая их часть находится в Евросоюзе.
Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат 12 февраля заявила, что возможная конфискация на Западе замороженных активов России должна быть юридически обоснована, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор приостановил продажу отдельных партий воды «Джермук»
- Канада отказала РФ в выдаче экс-эсэсовца Гунько
- В ЦИК заявили о хакерских атаках на портал комиссии
- В Госдуме одобрили право ЦБ ограничивать выдачу ипотечных кредитов
- «Слово пацана» и «Золотое дно» стали самыми популярными сериалами у россиян в январе
- МВД объявило стримера Mellstroy в розыск
- Четыре беспилотника ВСУ сбили над Белгородской и Брянской областями
- На Кавминводах в 2023 году объем оказанных санаторных услуг вырос на 17%
- СМИ: Байден призвал Израиль признать Палестину
- ИИ нашёл элементы плагиата в фильме «Мастер и Маргарита»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru