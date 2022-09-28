Еврокомиссия предложила запретить гражданам ЕС работать в руководстве госкомпаний РФ

В рамках нового пакета антироссийских санкций Еврокомиссия предлагает запретить гражданам ЕС работать в российских компаниях на руководящих должностях. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передают РИА Новости.

По ее словам, предложение обусловлено тем, что Россия не должна получать пользу и выгоду от знаний и опыта ЕС.

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Также Еврокомиссия официально предложила ввести потолок цен на нефть из России. Такая мера содержится в новом пакете санкционных мер против Москвы, представленном главой исполнительного органа ЕС Урсулой фон дер Ляйен.

Предлагается, в частности, ввести запрет на поставки российских продуктов питания в общей сложности на 7 миллиардов евро, расширить список запрещенных для экспорта в Россию товаров в сфере авиации, компонентов электроники и химических веществ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕврокомиссияЕвросоюз
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