Еврокомиссия предложила запретить гражданам ЕС работать в руководстве госкомпаний РФ
В рамках нового пакета антироссийских санкций Еврокомиссия предлагает запретить гражданам ЕС работать в российских компаниях на руководящих должностях. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передают РИА Новости.
По ее словам, предложение обусловлено тем, что Россия не должна получать пользу и выгоду от знаний и опыта ЕС.
{{related_post_UifaHpmkP}}
Также Еврокомиссия официально предложила ввести потолок цен на нефть из России. Такая мера содержится в новом пакете санкционных мер против Москвы, представленном главой исполнительного органа ЕС Урсулой фон дер Ляйен.
Предлагается, в частности, ввести запрет на поставки российских продуктов питания в общей сложности на 7 миллиардов евро, расширить список запрещенных для экспорта в Россию товаров в сфере авиации, компонентов электроники и химических веществ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- МИД России заявил о законности референдумов 23-27 сентября
- Еврокомиссия предложила запретить гражданам ЕС работать в руководстве госкомпаний РФ
- Восемь взрывов прогремели в Мелитополе и пригороде
- Правительство: Ушедших в академ студентов-очников не мобилизируют
- Минобороны открыло круглосуточную горячую линию для родственников мобилизованных
- TSN: Канадских хоккеистов призвали покинуть Россию и Белоруссию
- Боррель: ЕС готовит санкции против союзников России
- ФАС проверит завышение цен на обмундирование и медтовары
- Семьям погибших при стрельбе в Ижевске выплатят по миллиону рублей
- Еврокомиссия официально предложила ограничить цены на нефть РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru