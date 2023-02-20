Эйфелеву башню подсветят в цвета флага Украины
Эйфелева башня в Париже зажжется сине-желтыми цветами в годовщину начала конфликта на Украине. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго в Twitter.
Сооружение подсветят в цвета украинского флага в четверг вечером. Париж, по словам Идальго. «остается привержен неизменной поддержке народа Украины».
Это не первый случай, когда главная достопримечательность французской столицы будет светиться желто-синими цветами. В феврале прошлого года Эйфелеву башню три вечера подряд аналогично подсвечивали.
Ранее сообщалось о прибытии в Киев президента США Джо Байдена. Мероприятие не анонсировалось Вашингтоном, однако известно, что политик посетить Польшу с 20 по 22 февраля.
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