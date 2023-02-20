Эйфелеву башню подсветят в цвета флага Украины

Сооружение подсветят в цвета украинского флага в четверг вечером. Париж, по словам Идальго. «остается привержен неизменной поддержке народа Украины».

Это не первый случай, когда главная достопримечательность французской столицы будет светиться желто-синими цветами. В феврале прошлого года Эйфелеву башню три вечера подряд аналогично подсвечивали.

Ранее сообщалось о прибытии в Киев президента США Джо Байдена. Мероприятие не анонсировалось Вашингтоном, однако известно, что политик посетить Польшу с 20 по 22 февраля.

