Эйфелеву башню подсветили в цвета флага Израиля
10 октября 202302:01
Эйфелева башня в Париже была подсвечена в цвета флага Израиля, сообщает ТАСС.
Это произошло в знак солидарности с этой страной после эскалации палестино-израильского конфликта. Кроме того, подсветка в цветах израильского флага была зажжена позади колоннады на фасаде здания Национального собрания Франции.
Также акции в поддержку Израиля прошли и других городах. За порядком следили сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в Манчестере около 1 тысячи человек вышли на акцию в поддержку Палестины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru