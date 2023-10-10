Эйфелеву башню подсветили в цвета флага Израиля

Эйфелева башня в Париже была подсвечена в цвета флага Израиля, сообщает ТАСС.

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Это произошло в знак солидарности с этой страной после эскалации палестино-израильского конфликта. Кроме того, подсветка в цветах израильского флага была зажжена позади колоннады на фасаде здания Национального собрания Франции.

Также акции в поддержку Израиля прошли и других городах. За порядком следили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Манчестере около 1 тысячи человек вышли на акцию в поддержку Палестины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ирина Калашникова/РИА Новости
ТЕГИ:ХамасИзраильФранция

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