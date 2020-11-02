Египет заинтересовался российской вакциной от COVID-19

Египет «очень заинтересован» в российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». С таким заявлением выступил глава МИД арабской республики Самех Шукри, подчеркнув, что Египет контактирует с РФ по вопросу поставок препарата после завершения необходимых клинических испытаний, сообщает телеканал «Россия 24».

Кроме того, он отметил, что Египет заинтересован в производстве вакцины на своей территории.

Напомним, российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики новой коронавирусной инфекции. Препарат разработали специалисты российского НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

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К слову, внедрение вакцины от коронавируса в гражданский оборот в Москве может стартовать уже через месяц. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как пояснила чиновница в эфире телеканала «Россия 24», пока полноформатное внедрение препарата невозможно из-за нехватки его должного объёма – производство ещё предстоит нарастить, пишет Свободная пресса.

Сейчас прививки делают представителям группы риска — педагогам и медикам, отмечает RT. В общей сложности уже привиты 2,5 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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