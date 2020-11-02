Египет заинтересовался российской вакциной от COVID-19

Египет «очень заинтересован» в российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». С таким заявлением выступил глава МИД арабской республики Самех Шукри, подчеркнув, что Египет контактирует с РФ по вопросу поставок препарата после завершения необходимых клинических испытаний, сообщает телеканал «Россия 24».

Кроме того, он отметил, что Египет заинтересован в производстве вакцины на своей территории.

Напомним, российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики новой коронавирусной инфекции. Препарат разработали специалисты российского НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.