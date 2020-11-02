Египет заинтересовался российской вакциной от COVID-19
Египет «очень заинтересован» в российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». С таким заявлением выступил глава МИД арабской республики Самех Шукри, подчеркнув, что Египет контактирует с РФ по вопросу поставок препарата после завершения необходимых клинических испытаний, сообщает телеканал «Россия 24».
Кроме того, он отметил, что Египет заинтересован в производстве вакцины на своей территории.
Напомним, российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики новой коронавирусной инфекции. Препарат разработали специалисты российского НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.
К слову, внедрение вакцины от коронавируса в гражданский оборот в Москве может стартовать уже через месяц. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как пояснила чиновница в эфире телеканала «Россия 24», пока полноформатное внедрение препарата невозможно из-за нехватки его должного объёма – производство ещё предстоит нарастить, пишет Свободная пресса.
Сейчас прививки делают представителям группы риска — педагогам и медикам, отмечает RT. В общей сложности уже привиты 2,5 тысяч человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 257 / сут.
Умерли
28 473+238 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 360 / сут.
- Соцсети: В Томске пациентке с коронавирусом предложили «сидячую госпитализацию»
- Мишустин назвал ситуацию с нехваткой лекарств «недопустимой»
- В Кремле прокомментировали ситуацию на валютном рынке
- В Адыгее умер ветеран Великой Отечественной войны, возглавлявший Бессмертный полк на велосипеде
- Материнский капитал разрешат направить на сельскую ипотеку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru