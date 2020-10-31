Глава Роспотребнадзора рассказала о своем состоянии после прививки от коронавируса

«Я вакцинирована. У меня очень хороший титр антител», — отметила Попова.

При этом глава Роспотребнадзора считает, что обязана носить защитную маску, отмечает Газета.ru.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил НСН, что переломный момент в пандемии коронавируса случится только после массовой вакцинации.

«Нельзя говорить, что только в группе риска пожилые граждане, дети тоже болеют, не надо убаюкивать тему. Дети находятся в замкнутом пространстве, общаются друг с другом, нужно быть очень внимательными к этому вопросу. У нас две вакцины сейчас испытываются и когда они будут в массовом доступе, ситуация принципиально поменяется», - заявил парламентарий.

