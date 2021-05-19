Египет продлил ограничения по коронавирусу до конца мая

Власти Египта объявили о продлении до конца мая ограничений, введенных ранее для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Турции не будет? Куда лететь российскому туристу

Таким образом, время работы культурно-развлекательных заведений, торговых центров, мест общественного питания разрешается до 21 вечера. Также в стране до конца месяца останется под запретом проведение мероприятий.

Тем не менее Египет оценивает ситуацию с коронавирусом как стабильную. По средним показателям за сутки число зараженных вырастает на 1,1 тыс. человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: egyptinrussia.com
ТЕГИ:КоронавирусЕгипет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры