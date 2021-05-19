Египет продлил ограничения по коронавирусу до конца мая
Власти Египта объявили о продлении до конца мая ограничений, введенных ранее для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, время работы культурно-развлекательных заведений, торговых центров, мест общественного питания разрешается до 21 вечера. Также в стране до конца месяца останется под запретом проведение мероприятий.
Тем не менее Египет оценивает ситуацию с коронавирусом как стабильную. По средним показателям за сутки число зараженных вырастает на 1,1 тыс. человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru