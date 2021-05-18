Турции не будет? Куда лететь российскому туристу

О пересмотре летних полетных программ на турецком направлении объявили крупнейшие российские авиакомпании. Так, S7 отменила все рейсы в Турцию до конца летнего сезона, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика. Причина - неопределенность по поводу снятия или продления антикоронавирусных ограничений на полеты. Ранее похожее решение принял «Аэрофлот», сняв с продажи почти все билеты в Турцию на июнь, кроме двух рейсов в неделю, разрешенных оперштабом по борьбе с коронавирусом.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также приостановлены рейсы в Танзанию. На днях сообщалось о возможном продлении этих ограничений до 30 июня. Однако в оперштабе заявили, что решений о продлении ограничений до 30 июня не принималось.

Стоит добавить, что неопределенность относительно открытия полноценного авиасообщения сохраняется и на других наиболее популярных у россиян туристических направлениях. До сих пор нет ясности с чартерами в Египет и Грецию. Афины в конце минувшей недели полностью сняли антивирусные ограничения на приезд российских граждан. Однако в отсутствии чартеров отдых в Греции остается «золотым», в первую очередь, из-за стоимости дороги: сейчас в Афины из Москвы летают только два рейса в неделю. С чартерами в Египет пока тоже тишина, несмотря на то, что еще в конце апреля официальный Каир объявил о скором возобновлении чартерного сообщения с Россией и Москва это подтвердила. Но дата начала полетов по-прежнему неизвестна.

Между тем, представители турецких властей высказывают осторожный оптимизм относительно возобновления авиасообщения в июне. Авиакомпании, отменившие рейсы в Турцию, уже через неделю могут пересмотреть свое решение, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в интервью турецким СМИ, выдержки из которого опубликованы на сайте Ассоциации туроператоров России. Накануне он и главный политический советник президента Турции Ибрагим Калын провели в Москве переговоры с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Кстати, кроме туризма, обсуждались также поставки в Турцию российских вакцин от коронавируса. По словам Эрсоя, российской стороне были представлены доказательства нормализации эпидобстановки в Турции. В течение недели могут определиться сроки ответного визита российской делегации, которая на месте убедится в возможности возобновления полетов между двумя странами, добавил турецкий министр. Тогда, по его словам, и последует пересмотр российскими перевозчиками решения об отмене полетных программ.

