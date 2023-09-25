Эфиопия запретила авиапассажирам вывозить из страны кофе

Посольство РФ в Эфиопии заявили, что власти африканской страны ввели временный запрет на вывоз кофе авиапассажирами.

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Уточняется, что запрет касается кофе в любом виде и в любых количествах.

«При планировании поездок во избежание возникновения неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту советуем учитывать данную информацию», - указали в посольстве РФ в Аддис-Абебе.

Ранее Индия ввела ограничения на экспорт риса в целях обеспечения собственной продовольственной безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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