Эфиопия запретила авиапассажирам вывозить из страны кофе
25 сентября 202316:52
Посольство РФ в Эфиопии заявили, что власти африканской страны ввели временный запрет на вывоз кофе авиапассажирами.
Уточняется, что запрет касается кофе в любом виде и в любых количествах.
«При планировании поездок во избежание возникновения неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту советуем учитывать данную информацию», - указали в посольстве РФ в Аддис-Абебе.
Ранее Индия ввела ограничения на экспорт риса в целях обеспечения собственной продовольственной безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru