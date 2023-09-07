В Китае набирает популярность кофе со вкусом водки
В Китае становится популярным кофе со вкусом водки. Местная компания Luckin Coffee заявила, что из-за высокого спроса у нее закончились ингредиенты для производства китайской водки «Маотай». При этом выпуск этой линейки был запущен всего несколько дней назад.
Запасы кончились спустя три дня после старта продаж нового вкуса. В составе напитка - молоко с крепостью 53%, при этом в одной чашке кофе содержание алкоголя не превышает 0,5%. В первый день продаж были реализованы около 5,5 миллиона чашек со вкусом алкоголя, выручая составила около 13,5 миллиона долларов.
В четверг представители компании в местной социальной сети заявили, что эффект от продажи ноу-хау превзошел все ожидания. Они извинились перед клиентами за предоставленные неудобства, и анонсировали новую поставку коллаборации с знаменитым водочным брендом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru