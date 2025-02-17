Джулианна Мур заявила о запрете своей книги в школах при Пентагоне

«Клубника с веснушками» - это полуавтобиографическая книга о семилетней девочке, которой не нравятся ее веснушки, но в конечном счете она учится жить с ними, когда понимает, что она особенная, «как и все остальные», пояснила Мур в соцсетях.

Актриса подчеркнула, что не может понять причину, по которой издание было запрещено. Она добавила, что никогда бы не подумала, что подобное могло произойти «в стране, в которой свобода слова и самовыражения является конституционным правом».

На фоне подписанных в январе 2025 года указов американского главы Дональда Трампа, связанных с отменой курса на разнообразие, равноправие и инклюзивность, а также отказом от ЛГБТ-повестки («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) корпорация The Walt Disney Company внесла в свою политику изменения.

