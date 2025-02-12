Корпорация Disney решила отказаться от инклюзивности после указов Трампа
На фоне подписанных в январе 2025 года указов американского лидера Дональда Трампа, связанных с отменой курса на разнообразие, равноправие и инклюзивность, а также отказом от ЛГБТ-повестки («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) корпорация The Walt Disney Company внесла в свою политику изменения. Об этом со ссылкой на письмо сотрудников компании сообщил сайт Axios.
Сообщается, что на вознаграждение руководителей Disney больше не будет оказывать влияние фактор разнообразия — на первый план выйдет коммерческий успех проектов. Также будет изменен дисклеймер для зрителей платформы Disney+, предупреждающий, что картина «включает в себя негативное изображение или дискриминацию людей и культур».
Ранее от политики разнообразия, равенства и инклюзивности при приеме на работу новых сотрудников отказалась корпорация Google, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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