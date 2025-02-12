Корпорация Disney решила отказаться от инклюзивности после указов Трампа

Сообщается, что на вознаграждение руководителей Disney больше не будет оказывать влияние фактор разнообразия — на первый план выйдет коммерческий успех проектов. Также будет изменен дисклеймер для зрителей платформы Disney+, предупреждающий, что картина «включает в себя негативное изображение или дискриминацию людей и культур».

Ранее от политики разнообразия, равенства и инклюзивности при приеме на работу новых сотрудников отказалась корпорация Google, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

