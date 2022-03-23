Джулиан Ассанж вступил в брак в тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и мать его двоих детей Стелла Морис поженились в британской тюрьме Белмарш, сообщает ряд СМИ.

Невеста была в сопровождении сыновей, а также брата и отца Ассанжа. У тюрьмы собрались его сторонники.

На саму церемонию было допущено только четыре человека: двое свидетелей и двое охранников. По соображениям безопасности руководство тюрьмы запретило распространять фотографии Ассанжа, которые были сделаны на свадьбе. По данным источника, на церемонию он пришел в клетчатом килте.

После бракосочетания Морис рассказала, что счастлива, но ей очень грустно.