Джулиан Ассанж вступил в брак в тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и мать его двоих детей Стелла Морис поженились в британской тюрьме Белмарш, сообщает ряд СМИ.

Невеста была в сопровождении сыновей, а также брата и отца Ассанжа. У тюрьмы собрались его сторонники.

На саму церемонию было допущено только четыре человека: двое свидетелей и двое охранников. По соображениям безопасности руководство тюрьмы запретило распространять фотографии Ассанжа, которые были сделаны на свадьбе. По данным источника, на церемонию он пришел в клетчатом килте.

После бракосочетания Морис рассказала, что счастлива, но ей очень грустно.

Во Франции отклонили резолюцию с призывом предоставить убежище Ассанжу

В США Джулиана Ассанжа обвиняют в незаконном получении и раскрытии секретных данных. Ему грозит до 175 лет лишения свободы. В январе 2021 года в Лондоне суд запретил экстрадицию журналиста в США по состоянию его здоровья, но американский Минюст подал апелляцию на это решение. В декабре апелляция об экстрадиции Ассанжа была удовлетворена, и журналист подал прошение в суд для обжалования вердикта. В 2022 году Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию Ассанжа.

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ТЕГИ:ЛондонСвадьбаБракТюрьмаДжулиан Ассанж
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