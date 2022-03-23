Джулиан Ассанж вступил в брак в тюрьме
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и мать его двоих детей Стелла Морис поженились в британской тюрьме Белмарш, сообщает ряд СМИ.
Невеста была в сопровождении сыновей, а также брата и отца Ассанжа. У тюрьмы собрались его сторонники.
На саму церемонию было допущено только четыре человека: двое свидетелей и двое охранников. По соображениям безопасности руководство тюрьмы запретило распространять фотографии Ассанжа, которые были сделаны на свадьбе. По данным источника, на церемонию он пришел в клетчатом килте.
После бракосочетания Морис рассказала, что счастлива, но ей очень грустно.
В США Джулиана Ассанжа обвиняют в незаконном получении и раскрытии секретных данных. Ему грозит до 175 лет лишения свободы. В январе 2021 года в Лондоне суд запретил экстрадицию журналиста в США по состоянию его здоровья, но американский Минюст подал апелляцию на это решение. В декабре апелляция об экстрадиции Ассанжа была удовлетворена, и журналист подал прошение в суд для обжалования вердикта. В 2022 году Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию Ассанжа.
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