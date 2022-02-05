Во Франции отклонили резолюцию с призывом предоставить убежище Ассанжу
Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции отклонило резолюцию с призывом предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, передает ТАСС.
Авторы проекта обратились к правительству республики, отметив, что «преступление Ассанжа заключается в том, что он сообщил правду, занимался журналистикой», и «как никогда» Франция должна предоставить ему убежище.
Кроме того, резолюция призывала упростить порядок получения убежища для лиц, которые занимаются схожей деятельностью. В частности, предлагалось разрешить осведомителям просить о предоставлении политического убежища в консульствах Франции.
Джулиана Ассанжа обвиняют в США в незаконном получении и раскрытии секретных данных. Основателю Wikileaks грозит до 175 лет лишения свободы. В январе прошлого года суд в Лондоне запретил экстрадицию журналиста в Соединенные Штаты из-за состояния его здоровья, однако американский Минюст подал апелляцию на это решение. Уже в декабре удовлетворил апелляцию об экстрадиции Ассанжа, журналист подал прошение в суд для обжалования вердикта.
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