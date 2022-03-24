Песков заявил, что Джонсон является самым активным участником антироссийской гонки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что антироссийская гонка может привести только к внешнеполитическому тупику, сообщает РИА Новости.
По его словам, одним из самых активных участников этого процесса является премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Господин Джонсон... он, мы видим, является самым активным участником антироссийской гонки. Но только гонка эта не приведет никого на Олимп... наоборот, приведет к внешнеполитическому тупику», - заключил представитель Кремля.
Ранее Джонсон заявил, что нормализация отношений с президентом РФ Владимиром Путиным после разрешения ситуации на Украине была бы ошибкой, сообщает Ura.ru.
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