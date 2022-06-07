СМИ: Джонсон поприветствовал результаты голосования по вотуму доверия
Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал результаты голосования, по итогу которых он сможет сохранить пост главы правительства, «очень хорошими для политики и страны», сообщает «Известия».
Политик также поблагодарил однопартийцев за поддержку, несмотря на большое количество голосов за вынесение вотума недоверия. Он назвал это «очень хорошим результатом» для политики и для страны.
Премьер также заявил, что не собирается проводить в Британии досрочные парламентские выборы после вынесения ему вотума доверия.
Ранее стало известно, что от партии консерваторов поступили 54 письма с выражением недоверия премьеру. В связи с этим было назначено голосование, поскольку для отставки требуется получить 180 голосов, то есть больше половины парламентской фракции.
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