СМИ: Джонсон поприветствовал результаты голосования по вотуму доверия

Политик также поблагодарил однопартийцев за поддержку, несмотря на большое количество голосов за вынесение вотума недоверия. Он назвал это «очень хорошим результатом» для политики и для страны.

Премьер также заявил, что не собирается проводить в Британии досрочные парламентские выборы после вынесения ему вотума доверия.

Ранее стало известно, что от партии консерваторов поступили 54 письма с выражением недоверия премьеру. В связи с этим было назначено голосование, поскольку для отставки требуется получить 180 голосов, то есть больше половины парламентской фракции.

