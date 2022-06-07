СМИ: Джонсон поприветствовал результаты голосования по вотуму доверия

Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал результаты голосования, по итогу которых он сможет сохранить пост главы правительства, «очень хорошими для политики и страны», сообщает «Известия».

Джонсон не планирует досрочных выборов после вынесения ему вотума доверия

Политик также поблагодарил однопартийцев за поддержку, несмотря на большое количество голосов за вынесение вотума недоверия. Он назвал это «очень хорошим результатом» для политики и для страны.

Премьер также заявил, что не собирается проводить в Британии досрочные парламентские выборы после вынесения ему вотума доверия.

Ранее стало известно, что от партии консерваторов поступили 54 письма с выражением недоверия премьеру. В связи с этим было назначено голосование, поскольку для отставки требуется получить 180 голосов, то есть больше половины парламентской фракции.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ВеликобританияБорис Джонсон
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