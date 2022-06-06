Джонсон сохранил посты лидера партии и премьера Великобритании
Борис Джонсон получил поддержку большинства депутатов-консерваторов и сохранил посты лидера партии и премьера Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования.
Ранее стало известно, что от партии консерваторов поступили 54 письма с выражением недоверия премьеру. В связи с этим было назначено голосование, поскольку для отставки требуется получить 180 голосов, то есть больше половины парламентской фракции.
Отмечается, что перeвес при вынесении вoтума доверия Джонсону сoставил 63 голоса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru