Джонсон: Ограничения из-за COVID снимут в Англии 19 июля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Англии снять ограничения из-за COVID планируется с 19 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Джонсон получил вторую дозу вакцины AstraZeneca

Таким образом, дата снятия ограничительных мер сдвигается на месяц позже ранее озвученного срока - 21 июня. Как объяснил Джонсон, перенос срока позволит вакцинировать первой дозой все взрослое население страны.

Кроме того, новая дата снятия ограничений связана с быстрым ростом заражений в стране индийским штаммом коронавируса. Отмечается, что эта мутация выяляется у 90% заразившихся.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:КоронавирусВеликобританияБорис Джонсон
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