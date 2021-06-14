Джонсон: Ограничения из-за COVID снимут в Англии 19 июля
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Англии снять ограничения из-за COVID планируется с 19 июля. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, дата снятия ограничительных мер сдвигается на месяц позже ранее озвученного срока - 21 июня. Как объяснил Джонсон, перенос срока позволит вакцинировать первой дозой все взрослое население страны.
Кроме того, новая дата снятия ограничений связана с быстрым ростом заражений в стране индийским штаммом коронавируса. Отмечается, что эта мутация выяляется у 90% заразившихся.
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