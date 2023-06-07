Стали известны рекламные гонорары российских звезд

Контракты на такие же суммы компании заключают с Клавой Кокой, Полиной Гагариной, Сергеем Безруковым, Дмитрием Маликовым, Сергеем Гармашом.

От пяти до семи млн рублей за съёмки в рекламных роликах получают Сергей Маковецкий, Ксения Бородина, Михаил Пореченков, Азамат Мусагалиев, Марина Александрова, Сергей Бурунов.

Таки персоны, как Лолита, Николай Дроздов и Александр Мясников зарабатывают за участие в рекламе от одного до трёх миллионов рублей.

Для сравнения - звезда Голливуда Джонни Депп заключил трёхлетний рекламный контракт с Dior на 20 млн долларов. Это рекорд в истории мужской парфюмерной индустрии

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредита на 600 тысяч рублей, сообщает RT.

