Джереми Кларксон назвал причину закрытия ТВ-шоу The Grand Tour
Экс-ведущий культового ТВ-шоу Тор Gear Джереми Кларксон в интервью The Times, заявил, что больше не хочет возвращаться к автомобильной тематике.
Комментируя закрытие программы The Grand Tour, которую он делал вместе с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем, 63-летний шоумен пояснил, что они уже рассказали всё, что только можно было рассказать.
«Мы водили машины выше и дальше, чем кто-либо другой. Мы сделали всё, что только можно сделать с автомобилями», - сказал Кларксон.
Также он добавил, что съёмки в подобных шоу очень тяжелы, «особенно когда ты уже старый и толстый».
В марте 2015 года Клакрксон был уволен с телеканала BBC, на котором выходила программа Top Gear, за драку с продюсером программы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В знак солидарности с соведущим, Хаммонд и Мэй также приняли решение покинуть программу. После троица стала выпускать шоу The Grand Tour на Amazon Prime.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Джереми Кларксон назвал причину закрытия ТВ-шоу The Grand Tour
- Реставраторы заявили об утере большинства уцелевших в пожаре в Сухуме картин
- Путин едва сдержался от ругательства, говоря о начале СВО
- Новые правила оказания услуг телефонной связи утверждены в России
- Грузия и Армения подписали договор о стратегическом партнерстве
- Путин: В зоне боевых действий СВО находится свыше 600 тысяч человек
- Суд взыскал 8,2 млрд рублей по делу экс-губернатора Белозерцева и Шпигеля
- В Москве россиянина арестовали за сотрудничество с иностранной организацией
- Надеждин: собрано около 200 тысяч подписей для выдвижения на выборы президента
- Фестиваль трудовых династий профсоюзов прошёл в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru