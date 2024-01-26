Джереми Кларксон назвал причину закрытия ТВ-шоу The Grand Tour

Комментируя закрытие программы The Grand Tour, которую он делал вместе с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем, 63-летний шоумен пояснил, что они уже рассказали всё, что только можно было рассказать.

«Мы водили машины выше и дальше, чем кто-либо другой. Мы сделали всё, что только можно сделать с автомобилями», - сказал Кларксон.

Также он добавил, что съёмки в подобных шоу очень тяжелы, «особенно когда ты уже старый и толстый».

В марте 2015 года Клакрксон был уволен с телеканала BBC, на котором выходила программа Top Gear, за драку с продюсером программы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В знак солидарности с соведущим, Хаммонд и Мэй также приняли решение покинуть программу. После троица стала выпускать шоу The Grand Tour на Amazon Prime.