Генпрокуратура заявила о росте коррупционных преступлений на 24%
Число выявленных коррупционных преступлений в России в первом квартале 2025 года выросло почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Генпрокуратуру.
По данным ведомства, за первый квартал 2025-го зафиксировали на 24% больше коррупционных правонарушений - 15 458. При этом в первом квартале 2024-го выявили 12 466 подобных преступлений. Всего за прошлый год специалисты зафиксировали 38,5 тысячи преступлений коррупционной направленности.
Большинство (60,9%) всех подобных преступлений, зарегистрированных за первый квартал — взятки. Их число выросло на 29%, с 7300 до 9418. В то же время количество пресеченных случаев взяточничества увеличилось на 25,9%, с 2707 до 3409.
Генпрокуратура также сообщила, что за первый квартал 2025 года к ответственности привлекли 5478 коррупционеров (годом ранее — 4856).
Между тем врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ситуация с коррупцией в регионе достигла чрезвычайного уровня, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru