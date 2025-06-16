Орешкин: Модель роста экономики России исчерпана
Модель роста российской экономики последних лет исчерпала себя, считает замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом он заявил в интервью журналу «Эксперт».
Как отметил Орешкин, тема структурных изменений в экономике страны будет в фокусе на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме. Замглавы президентской администрации напомнил об активном экономическом росте в последние годы.
«Россия стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности. Но этот рывок в значительной степени произошел благодаря тому, что был активизирован спящий, незадействованный потенциал экономики. Прежде всего кадровый и производственный. Эта модель... себя исчерпала», - поделился Орешкин.
Он указал, что в РФ самый низкий показатель безработицы среди крупных стран, высокий показатель загрузки существующих мощностей, и для продолжения развития экономике следует «сделать шаг не вперед, а вверх», на новую технологическую и организационную ступень.
Также Орешкин отметил, что общемировой тенденцией стала платформизация и связанное с ней увеличение занятости, при этом в вопросе регулирования необходимо сохранить баланс «между правилами и пространством для роста».
Ранее в Минэкономразвития рассказали, что рост российского ВВП по итогам четырех месяцев текущего года составил 1,5%, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru