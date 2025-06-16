До 29 увеличилось количество госпитализированных в Израиле после последних ударов Ирана

Это произошло после ракетных ударов. Три человека находятся в состоянии средней тяжести, 26 — в состоянии легкой степени тяжести.

Операция по поиску и спасению пострадавших продолжается.

До этого израильская армия заявила о новом запуске Ираном ракет. В ходе атаки были повреждены восемь зданий.

На фоне конфликта Израиля и Ирана американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность заключения сделки для урегулирования ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

