До 29 увеличилось количество госпитализированных в Израиле после последних ударов Ирана
До 29 человек увеличилось количество госпитализированных жителей Израиля после очередного удара Ирана, сообщает в сети X израильская национальная медицинская служба.
Это произошло после ракетных ударов. Три человека находятся в состоянии средней тяжести, 26 — в состоянии легкой степени тяжести.
Операция по поиску и спасению пострадавших продолжается.
До этого израильская армия заявила о новом запуске Ираном ракет. В ходе атаки были повреждены восемь зданий.
На фоне конфликта Израиля и Ирана американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность заключения сделки для урегулирования ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru