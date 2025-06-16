В двух регионах РФ уничтожили 12 украинских беспилотников
16 июня 202507:35
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 12 беспилотников ВСУ над двумя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
«В период с 23.55 мск 15 июня до 02.45 мск 16 июня... перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в заявлении.
Военное ведомство уточнило, что 11 дронов сбили в Орловской области, еще один - в Воронежской.
Ранее над Белгородской областью уничтожили девять украинских беспилотников, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орешкин: Модель роста экономики России исчерпана
- Генпрокуратура заявила о росте коррупционных преступлений на 24%
- В двух регионах РФ уничтожили 12 украинских беспилотников
- Главной киберугрозой для россиян назвали мошеннические звонки в мессенджерах
- До 29 увеличилось количество госпитализированных в Израиле после последних ударов Ирана
- Земфиру и Хаматову внесли в базу украинского «Миротворца»
- В России расчет среднего заработка будут вести по-новому
- Госдума рассмотрит ужесточение наказаний за преступления против медработников
- Трамп заявил, что пришло время для сделки по конфликту Израиля и Ирана
- СМИ: В Сочи после проливных дождей произошли перебои с электричеством
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru