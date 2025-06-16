В двух регионах РФ уничтожили 12 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 12 беспилотников ВСУ над двумя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

«В период с 23.55 мск 15 июня до 02.45 мск 16 июня... перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в заявлении.

Военное ведомство уточнило, что 11 дронов сбили в Орловской области, еще один - в Воронежской.

Ранее над Белгородской областью уничтожили девять украинских беспилотников, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

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