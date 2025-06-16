В России расчет среднего заработка будут вести по-новому

С 1 сентября 2025 года нужно будет умножить средний дневной заработок на среднее количество рабочих дней в месяце. Эти правила будут действовать до 2031 года.

При этом средний заработок, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет рассчитываться следующим образом: нужно умножить средний заработок в час на среднее количество рабочих часов в месяце.

Ранее стало известно, что 77% россиян вынуждены работать во время отпуска. Только 23% россиян могут не отвлекаться на рабочие задачи во время своего отпуска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

