Земфиру и Хаматову внесли в базу украинского «Миротворца»
16 июня 202506:17
Певица Земфира (включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России) и актриса Чулпан Хаматова попали в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец», сообщает RT.
Ресурс заявляет, что Земфира попала в список за манипуляции общественно значимой информацией и за «отрицание российской агрессии».
Хаматова якобы нарушала границу Украины с целью попасть в Крым.
Ранее в список «Миротворца» внесли актера Михаила Ефремова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru