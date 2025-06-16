Земфиру и Хаматову внесли в базу украинского «Миротворца»

Певица Земфира (включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России) и актриса Чулпан Хаматова попали в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец», сообщает RT.

Овечкина внесли в базу данных «Миротворца»

Ресурс заявляет, что Земфира попала в список за манипуляции общественно значимой информацией и за «отрицание российской агрессии».

Хаматова якобы нарушала границу Украины с целью попасть в Крым.

Ранее в список «Миротворца» внесли актера Михаила Ефремова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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