В Великобритании объявили о приостановке показа шоу Top Gear

О приостановке легендарного телевизионного шоу об автомобилях Top Gear объявил британский телеканал «BBC».

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В его пресс-службе пояснили, что в ближайшее время легендарное шоу не вернется на телеэкраны.

«Мы знаем, что прекращение показа разочарует фанатов, но это правильный поступок», — написали представители канала.

Причина прекращения показа шоу не сообщается.

Ранее «BBC» назвал имя нового ведущего Top Gear, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алекс Макнотон
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