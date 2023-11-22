В Великобритании объявили о приостановке показа шоу Top Gear

В его пресс-службе пояснили, что в ближайшее время легендарное шоу не вернется на телеэкраны.

«Мы знаем, что прекращение показа разочарует фанатов, но это правильный поступок», — написали представители канала.

Причина прекращения показа шоу не сообщается.

Ранее «BBC» назвал имя нового ведущего Top Gear, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

