В Великобритании объявили о приостановке показа шоу Top Gear
22 ноября 202316:20
О приостановке легендарного телевизионного шоу об автомобилях Top Gear объявил британский телеканал «BBC».
В его пресс-службе пояснили, что в ближайшее время легендарное шоу не вернется на телеэкраны.
«Мы знаем, что прекращение показа разочарует фанатов, но это правильный поступок», — написали представители канала.
Причина прекращения показа шоу не сообщается.
Ранее «BBC» назвал имя нового ведущего Top Gear, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru