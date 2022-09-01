Доверенные лица главы немецкого ведомства Роберта Хабека столкнулись с «несоответствием» при изучении материалов, затрагивающих трубопровод «Северный поток – 2», заполнения газовых хранилищ и отчета безопасности снабжения ФРГ. В документации отображалась «российская» точка зрения, а аргументы не соответствовали линии кабмина.

По данным издания, в случае подтверждения обвинений федеральное правительство страны ожидает «фиаско» и политический скандал.

Запуск «Северного потока-2» сбил бы рванувшие вверх цены на газ в Европе в два раза, что облегчило бы страдания европейцев от энергокризиса, сообщил «Радиоточке НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

