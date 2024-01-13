Двое военных ВМС США пропали у берегов Сомали

Двое военнослужащих Военно-морских сил США пропали без вести у берегов Сомали. Об этом заявили в американском Центральном командовании (CENTCOM).

СМИ: У побережья Сомали захватили грузовое судно под флагом Либерии

Отмечается, что военные пропали во время проведения операции.

«Проводится поиск и спасательные операции с тем, чтобы определить местонахождение пропавших моряков», — указали в CENTCOM.

Дополнительная информация о военных не будет разглашаться до завершения поисков из-за оперативных соображений.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/USNavyEurope
ТЕГИ:ВМС СШАВоеннослужащиеСомали

Горячие новости

Все новости

партнеры