СМИ: У побережья Сомали захватили грузовое судно под флагом Либерии

Грузовое судно MV Lila Norfolk под флагом Либерии захватили у побережья Сомали. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на источник в военных структурах.

Йеменские хуситы захватили грузовое судно в Аденском заливе

«На борту судна под флагом Либерии, захваченного недалеко от побережья Сомали, находятся 15 индийских членов экипажа», — говорится в материале.

За грузовым кораблем наблюдают самолеты индийских ВМС, установлена связь с экипажем. К судну движется военный корабль INS Chennai.

Ранее у берегов Йемена был захвачен связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park, позже американские военные задержали и допросили предполагаемых пиратов, напавших на судно, пишет RT. Известно, что экипаж и груз танкера не пострадали.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr/Mr Hicks46
ТЕГИ:ИндияКораблиСомали

Горячие новости

Все новости

партнеры