СМИ: У побережья Сомали захватили грузовое судно под флагом Либерии
Грузовое судно MV Lila Norfolk под флагом Либерии захватили у побережья Сомали. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на источник в военных структурах.
«На борту судна под флагом Либерии, захваченного недалеко от побережья Сомали, находятся 15 индийских членов экипажа», — говорится в материале.
За грузовым кораблем наблюдают самолеты индийских ВМС, установлена связь с экипажем. К судну движется военный корабль INS Chennai.
Ранее у берегов Йемена был захвачен связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park, позже американские военные задержали и допросили предполагаемых пиратов, напавших на судно, пишет RT. Известно, что экипаж и груз танкера не пострадали.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Финляндии сообщили о продолжении транзита российского ядерного топлива
- Гладков: После обстрелов ВСУ в больницах находятся 74 раненых
- СМИ: Игрок «Краснодара» Ахметов перейдет в «Зенит»
- В Россотрудничестве захотели открыть Русские дома в ОАЭ и Саудовской Аравии
- СМИ: У побережья Сомали захватили грузовое судно под флагом Либерии
- Исследование: Lada, Kia и Hyundai стали самыми популярными авто в России
- Актриса Глинис Джонс умерла в возрасте 100 лет
- СМИ: КНДР нанесла артудар в районе островов Пэннендо и Енпхендо
- Эксперт Акимкин спрогнозировал рост заболеваемости ОРВИ после новогодних каникул
- Число жертв землетрясений в Японии возросло до 92
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru