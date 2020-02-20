Двое умерших от коронавируса иранцев не контактировали с китайцами

О заражении коронавирусом COVID-2019 двух иранцев стало известно во вторник. Оба случая зарегистрированы в городе Кум. Отмечается, что умершие были людьми преклонного возраста.

Представитель иранского ведомства здравоохранения Масуд Мардани отметил, что в настоящее время идет выяснение способа заражения. Предполагается, что инфекция могла передаться от туриста, приехавшего из близлежащих к КНР стран.

По последним данным, число заразившихся в Китае превысило 74,1 тысячи человек, скончались более 2 тыс. человек, побороли вирус почти 14,4 тысячи. Вне Китая вирус был зарегистрирован в 25 странах.



