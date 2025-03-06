Двое россиян пострадали при обстреле Шебекино

По словам главы области, двое мужчин самостоятельно добрались до больницы, где им оказали помощь.

Кроме того, в Шебекино были повреждены административное здание, два многоквартирных дома и 16 частных домов.

Ранее мирная жительница Белгородской области пострадала при ночной атаке ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

