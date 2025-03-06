Двое россиян пострадали при обстреле Шебекино
6 марта 202519:12
В результате обстрела со стороны ВСУ пострадали двое жителей населенного пункта Шебекино (Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам главы области, двое мужчин самостоятельно добрались до больницы, где им оказали помощь.
Кроме того, в Шебекино были повреждены административное здание, два многоквартирных дома и 16 частных домов.
Ранее мирная жительница Белгородской области пострадала при ночной атаке ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru