Двое россиян пострадали при обстреле Шебекино

В результате обстрела со стороны ВСУ пострадали двое жителей населенного пункта Шебекино (Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области потерявшим дома из-за атак ВСУ выделят 2,5 млрд рублей

По словам главы области, двое мужчин самостоятельно добрались до больницы, где им оказали помощь.

Кроме того, в Шебекино были повреждены административное здание, два многоквартирных дома и 16 частных домов.

Ранее мирная жительница Белгородской области пострадала при ночной атаке ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПроисшествияБелгородская областьВСУОбстрел

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