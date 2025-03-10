Двое мирных жителей пострадали при атаке БПЛА в Курской области
В результате атаки украинского беспилотника пострадали двое мирных жителей Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, в Курскую областную больницу госпитализировали 85-летнюю женщину и 71-летнего мужчину. У них диагностировали минно-взрывные травмы.
Врио главы региона напомнил, что возвращение в «серую зону» опасно для жизни и здоровья.
Ранее в Чебоксарах на территории ФГКУ «Комбинат Буревестник» было зафиксировано применение украинского беспилотника. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru