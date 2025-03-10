ВСУ атаковали предприятия в Самарской области
10 марта 202508:53
Украинская армия атаковала предприятия в Самарской области в ночь на 10 марта, сообщил в своих соцсетях губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Так, отметил глава области, три беспилотных летательных аппарата были сбиты в городе Новокуйбышевске. Все предприятия работают в штатном режиме, возгораний и повреждений удалось избежать, подчеркнул он.
Ранее в Чебоксарах на территории ФГКУ «Комбинат Буревестник» было зафиксировано применение украинского беспилотника. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru