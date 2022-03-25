СМИ: Поезда «Аллегро» перестанут курсировать между Финляндией и Россией с 26 марта

Движение поездов «Аллегро», курсирующих между Хельсинки и Санкт-Петербургом, может прекратиться с 26 марта. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

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По данным газеты, министр по делам Европы и управления собственностью Тутти Туппурайнен направила государственному оператору железных дорог VR письмо, в котором движение поездов названо нецелесообразным.

Ранее VR прекратила почти все контакты с РЖД, при этом «Аллегро» продолжали курсировать между Россией и Финляндией. Отмечалось, что движение поездов будет продолжаться, пока Хельсинки не примет иное решение.

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ФОТО: visual.rzd.ru / Пресс-служба РЖД
ТЕГИ:Железная ДорогаРоссияФинляндия
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