СМИ: Поезда «Аллегро» перестанут курсировать между Финляндией и Россией с 26 марта

По данным газеты, министр по делам Европы и управления собственностью Тутти Туппурайнен направила государственному оператору железных дорог VR письмо, в котором движение поездов названо нецелесообразным.

Ранее VR прекратила почти все контакты с РЖД, при этом «Аллегро» продолжали курсировать между Россией и Финляндией. Отмечалось, что движение поездов будет продолжаться, пока Хельсинки не примет иное решение.

