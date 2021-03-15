СМИ: ЕС планирует начать переговоры о закупках «Спутник V»
Европейский союз намерен начать переговоры по закупкам российской вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным агентства, для начала переговоров по закупке вакцины нужно получение запросов от четырёх стран. Закупленные партии вакцины могут быть использованы для реализации программы вакцинации населения европейской стран от COVID-19.
Румыния и Венгрия ранее зарегистрировали «Спутник V» для использования на своей территории. 9 февраля Европейское агентство по лекарственным средствам завершило предварительные консультации с разработчиками. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, процесс регистрации вакцины в Европе может занять весь март.
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