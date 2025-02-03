Над территорией России уничтожили 70 украинских БПЛА

Семьдесят украинских беспилотников нейтрализовали прошедшей ночью над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

Дроны были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО. Военные сбили 27 беспилотников над Ростовской областью, 25 – над Волгоградской, семь – над Астраханской, пять – над Воронежской.

Кроме того, четыре украинских БПЛА ликвидировали в Белгородской области, еще два — в Курской.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ПВО сбила над регионом 29 беспилотников ВСУ, предварительно, жертв нет, пишет Ura.ru.

