В Госдуме предложили национализировать доход от «Мастера и Маргариты»
Депутат Госдумы Михаил Делягин призвал национализировать фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», передает Telegram-канал Shot.
По его словам, позиция режиссера должна быть учтена, ведь он поддерживал ВСУ. В связи с этим Делягин призвал направить прибыль от картины в бюджет России.
Ранее общественники призвали внести режиссера «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина в список иностранных агентов. Причиной стали его посты в соцсетях с осуждением спецоперации на Украине. Создатель картины удалил скандальные публикации и закрыл доступ к своим страницам.
До этого российский кинорежиссер Андрей Кончаловский заявил, что не собирается смотреть новую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru