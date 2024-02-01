В Госдуме предложили национализировать доход от «Мастера и Маргариты»

Ранее общественники призвали внести режиссера «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина в список иностранных агентов. Причиной стали его посты в соцсетях с осуждением спецоперации на Украине. Создатель картины удалил скандальные публикации и закрыл доступ к своим страницам.

До этого российский кинорежиссер Андрей Кончаловский заявил, что не собирается смотреть новую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», передает «Радиоточка НСН».

