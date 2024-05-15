Два российских самолета конфисковали на Украине

Украинский Высший антикоррупционный суд одобрил конфискацию двух лайнеров, принадлежащих России. Об этом сообщило министерство юстиции Украины в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит признанной экстремитской и запрещенной в России корпорации Meta).

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В Минюсте Украины уточнили, что владелицей конфискованных пассажирских самолетов Ан-148-100Е была лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко», входящая в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха».

Напомним, соответствующий иск был подан в конце декабря 2023 года. В свою очередь МИД России предупредил украинскую сторону, что предпримет ответные меры в случае изъятия российских активов.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск украинского министерства юстиции о конфискации активов, которые якобы принадлежат генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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