Два российских самолета конфисковали на Украине
Украинский Высший антикоррупционный суд одобрил конфискацию двух лайнеров, принадлежащих России. Об этом сообщило министерство юстиции Украины в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит признанной экстремитской и запрещенной в России корпорации Meta).
В Минюсте Украины уточнили, что владелицей конфискованных пассажирских самолетов Ан-148-100Е была лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко», входящая в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха».
Напомним, соответствующий иск был подан в конце декабря 2023 года. В свою очередь МИД России предупредил украинскую сторону, что предпримет ответные меры в случае изъятия российских активов.
Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск украинского министерства юстиции о конфискации активов, которые якобы принадлежат генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru