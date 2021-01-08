Два министра США и глава полиции Капитолия ушли в отставку после беспорядков

После штурма здания Конгресса сторонниками президента США Дональда Трампа в отставку подали Министр образования Бетси Девос и министр транспорта Элейн Чао, сообщает «Газета.ру».

Также заявление об отставке подала помощник министра здравоохранения и социальных служб Элинор Маккэнс-Кац.

Кроме того, в отставку ушел глава полиции Капитолия Стивен Сунд. Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала его написать заявление и сообщила, что он “даже не позвонил” конгрессменам, когда протестующие ворвались в здание.

СМИ сообщали, что семь советников Белого дома также покинули свои посты. В их числе советник совбеза по вопросам России Райан Тулли и советник по нацбезопасности Мэтт Поттингер