Два министра США и глава полиции Капитолия ушли в отставку после беспорядков

После штурма здания Конгресса сторонниками президента США Дональда Трампа в отставку подали Министр образования Бетси Девос и министр транспорта Элейн Чао, сообщает «Газета.ру».

Также заявление об отставке подала помощник министра здравоохранения и социальных служб Элинор Маккэнс-Кац.

Кроме того, в отставку ушел глава полиции Капитолия Стивен Сунд. Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала его написать заявление и сообщила, что он “даже не позвонил” конгрессменам, когда протестующие ворвались в здание.

СМИ сообщали, что семь советников Белого дома также покинули свои посты. В их числе советник совбеза по вопросам России Райан Тулли и советник по нацбезопасности Мэтт Поттингер

СМИ: четверо чиновников из Совета нацбезопасности США ушли в отставку

Беспорядки в Вашингтоне начались 6 января, когда сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и прервали заседание по утверждению голосов выборщиков. В ходе протестов погиб один полицейский и четверо гражданских лиц.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Picasa 2.6
ТЕГИ:БеспорядкиПротестыСШАМинистрыОтставка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры