Два министра США и глава полиции Капитолия ушли в отставку после беспорядков
После штурма здания Конгресса сторонниками президента США Дональда Трампа в отставку подали Министр образования Бетси Девос и министр транспорта Элейн Чао, сообщает «Газета.ру».
Также заявление об отставке подала помощник министра здравоохранения и социальных служб Элинор Маккэнс-Кац.
Кроме того, в отставку ушел глава полиции Капитолия Стивен Сунд. Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала его написать заявление и сообщила, что он “даже не позвонил” конгрессменам, когда протестующие ворвались в здание.
СМИ сообщали, что семь советников Белого дома также покинули свои посты. В их числе советник совбеза по вопросам России Райан Тулли и советник по нацбезопасности Мэтт Поттингер
Беспорядки в Вашингтоне начались 6 января, когда сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и прервали заседание по утверждению голосов выборщиков. В ходе протестов погиб один полицейский и четверо гражданских лиц.
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