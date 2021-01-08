СМИ: четверо чиновников из Совета нацбезопасности США ушли в отставку
Четыре высокопоставленных сотрудника Совета национальной безопасности США подали в отставку после беспорядков в Капитолии в Вашингтоне, сообщает Reuters.
Отмечается, что свои посты покинули старший директор по связям с Африкой Эрин Уолш, старший директор по оборонной политике Марк Вандрофф, директор по оружию массового поражения Энтони Руджерро и директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Роб Гринуэй.
Ранее сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, где происходило утверждение голосов коллегии избирателей. Из-за беспорядков четыре человека погибли, 50 были задержаны полицией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru