СМИ: четверо чиновников из Совета нацбезопасности США ушли в отставку

Четыре высокопоставленных сотрудника Совета национальной безопасности США подали в отставку после беспорядков в Капитолии в Вашингтоне, сообщает Reuters.

Отмечается, что свои посты покинули старший директор по связям с Африкой Эрин Уолш, старший директор по оборонной политике Марк Вандрофф, директор по оружию массового поражения Энтони Руджерро и директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Роб Гринуэй.