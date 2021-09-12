Два луча света поднялись над Манхэттеном в знак памяти о жертвах терактов 11 сентября

Два луча света, символизирующие уничтоженные террористами башни Всемирного торгового центра, поднялись над Манхэттеном в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, сообщает ТАСС.

В Нью-Йорке завершилась церемония памяти погибших 11 сентября

Акция «Дань памяти в свете» проводится с 2002 года. Для создания каждого луча используются 44 мощных прожектора. Лучи видно на расстоянии до 100 км.

К мемориалу продолжают приходить люди. Многие пришли семьями, кто-то принес американские флаги.

Ранее американский президент Джо Байден принял участие в церемонии возложения венка в память о жертвах терактов.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:11 СентябряНью-Йорк
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