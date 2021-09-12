Два луча света поднялись над Манхэттеном в знак памяти о жертвах терактов 11 сентября

Акция «Дань памяти в свете» проводится с 2002 года. Для создания каждого луча используются 44 мощных прожектора. Лучи видно на расстоянии до 100 км.

К мемориалу продолжают приходить люди. Многие пришли семьями, кто-то принес американские флаги.

Ранее американский президент Джо Байден принял участие в церемонии возложения венка в память о жертвах терактов.

