В Нью-Йорке завершилась церемония памяти погибших 11 сентября

Агентство отмечает, что действующий и два бывших президента Соединенных Штатов не стали произносить речей в память о жертвах 11 сентября. Перед церемонией они встретились с семьями погибших, пишет Газета.ru.

Всю трансляцию памятного мероприятия можно было посмотреть в эфире CNN.

Американцы почтили память жертв терактов 11 сентября несколькими минутами молчания: в 15:46 (мск) – при столкновении захваченного террористами самолета с северной башней, затем в момент, когда второй самолет врезался в южную башню, в миг падения третьего самолета у Шанксвилла (Пенсильвания), а также столкновения четвертого самолета с Пентагоном и , обрушения южной башни, а затем - северной башен.

Напомним, террористы группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) 11 сентября 2001 года захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на самые высокие здания Нью-Йорка, башни Всемирного торгового центра, еще один — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Кроме того, один авиалайнер направлялся к столице США, но разбился близ Шанксвилла. В результате терактов погибли 2 977 человек-граждан 90 государств, более 6 тысяч человек пострадали.

