Байден возложил венок у Пентагона, почтив память жертв терактов 11 сентября

Американский президент Джо Байден принял участие в церемонии возложения венка в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, сообщает ТАСС.

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Церемония состоялась у здания Пентагона, на которое террористы направили один из захваченных ими пассажирских самолетов.

Напомним, террористы группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) 11 сентября 2001 года захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на самые высокие здания Нью-Йорка, башни Всемирного торгового центра, еще один — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Кроме того, один авиалайнер направлялся к столице США, но разбился близ Шанксвилла. В результате терактов погибли 2 977 человек-граждан 90 государств, более 6 тысяч человек пострадали.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ТерактыДжо БайденПентагон11 Сентября
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