Байден возложил венок у Пентагона, почтив память жертв терактов 11 сентября
Американский президент Джо Байден принял участие в церемонии возложения венка в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, сообщает ТАСС.
Церемония состоялась у здания Пентагона, на которое террористы направили один из захваченных ими пассажирских самолетов.
Напомним, террористы группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) 11 сентября 2001 года захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на самые высокие здания Нью-Йорка, башни Всемирного торгового центра, еще один — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Кроме того, один авиалайнер направлялся к столице США, но разбился близ Шанксвилла. В результате терактов погибли 2 977 человек-граждан 90 государств, более 6 тысяч человек пострадали.
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