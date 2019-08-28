Два больших астероида летят в сторону Земли

По данным NASA, в середине сентября «нa особо близком рaсстоянии к Земле окaжутся aстероиды под шифром 2000QW7 и 2010CO1». Как сообщает Москва 24, диаметр первого из них составит от 290 до 650 метров. Он пролетит от Земли на расстоянии около 5,3 миллионов километров. Второй же астероид, пишет Газета.ру, пройдет в 14,35 миллионах километров от планеты. Его диаметр составит от 120 до 260 метров, пишет РЕН ТВ.

Тем не менее, директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что космическое тело пройдет от Земли на большом расстоянии, поэтому опасности нет, пишут Известия.

Как отмечает «Свободная пресса», потенциально опасным расстояниям принято считать то, которое меньше радиуса орбиты Луны. Оно равно порядка 384 тысяч километров.

Ранее сообщалось, что к Земле приближается огромный астероид 2019 OU1, превосходящий по размерам пирамиду Хеопса, заявили в NASA. В эфире НСН гендиректор некоммерческого партнёрства «Центр планетарной защиты», почетный член Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Анатолий Зайцев заявил, что нет абсолютно никакого повода для беспокойства.

