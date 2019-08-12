Летящую к Земле «пирамиду Хеопса» сравнили с комаром
В «Центре планетарной защиты» рассказали НСН, почему огромный астероид 2019 OU1 не угрожает планете Земля.
К Земле приближается огромный астероид 2019 OU1, превосходящий по размерам пирамиду Хеопса, заявили в NASA. Уточняется, что астероид, размер которого равен в диаметре 160 метрам, будет находиться в максимальной близости от Земли 28 августа. Согласно данным NASA небесное тело окажется на расстоянии в 40 раз ближе к Земле, чем Венера, но разминется с планетой на расстоянии приблизительно миллиона километров.
В эфире НСН гендиректор некоммерческого партнёрства «Центр планетарной защиты», почетный член Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Анатолий Зайцев заявил, что нет абсолютно никакого повода для беспокойства (слушайте аудио).
«Просто страшилки – так назовем это все. Миллион километров это ничто, в общем-то, как комар пролетает в сибирской тайге относительно нас. Абсолютно никакой опасности нет. Сейчас уже астрономы с достаточно высокой точностью определяют траекторию. Ошибки не может быть. Если бы он пролетал на расстоянии, например, тысячи километров от Земли, то ошибка могла бы быть такой, что он мог бы попасть в Землю. А здесь, абсолютно нулевая вероятность попадания в Землю, поэтому никакой абсолютно опасности», — заверил НСН эксперт.
Между тем, 9 сентября Земле предсказывают столкновение с астероидом 2006QV89. Сейчас объект находится на расстоянии 6,7 миллионов километров, вероятность столкновения равна 1:7000.
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