Летящую к Земле «пирамиду Хеопса» сравнили с комаром

К Земле приближается огромный астероид 2019 OU1, превосходящий по размерам пирамиду Хеопса, заявили в NASA. Уточняется, что астероид, размер которого равен в диаметре 160 метрам, будет находиться в максимальной близости от Земли 28 августа. Согласно данным NASA небесное тело окажется на расстоянии в 40 раз ближе к Земле, чем Венера, но разминется с планетой на расстоянии приблизительно миллиона километров.

В эфире НСН гендиректор некоммерческого партнёрства «Центр планетарной защиты», почетный член Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Анатолий Зайцев заявил, что нет абсолютно никакого повода для беспокойства (слушайте аудио).