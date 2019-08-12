Как «пирамида Хеопса» может угрожать Земле
Эксперты НСН оценили вероятность столкновения Земли с огромным астероидом.
NASA предупредило, что «потенциально опасный» астероид, превосходящий по своим размерам пирамиду Хеопса, приблизится в конце августа к Земле.
Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров. И 28 августа он окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.
Подобные сообщения, как правило, вызывают не только интерес, но и реальные опасения скорого наступления конца света. В этой связи, напомним, ранее РАН одобрила инициативу введения в школах курсов по обучению действиям при падении астероидов. С ней выступил руководитель Института космических исследований Лев Зелёный.
Гендиректор некоммерческого партнёрства «Центр планетарной защиты», почетный член Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Анатолий Зайцев в эфире НСН заявил, что незнание элементарных основ поведения в неких сложных ситуациях, связанных с астрономическими явлениями, приводит к ненужным инцидентам.
«Когда под Челябинском взорвался метеорит, народ вместо того, чтобы прятаться в укрытие, побежал смотреть. В итоге из-за разбитых стекол масса людей получили ранения. Это говорит о том, что люди не знают, как себя вести в такой ситуации. Ликбез нужен», — считает специалист.
При этом Зайцев полагает, что достаточно самых элементарных знаний о том, как вести себя в случае астероидно-кометной опасности.
В свою очередь, заместитель научного руководителя Российского Федерального Ядерного Центра – ВНИИ технической физики им. Е. И. Забабахина, доктор физико-математических наук, профессор Вадим Симоненко заявил НСН, что поводов для паники нет – Земля в силах справиться со многими летящими в ее направлении астероидами.
«Для того чтобы избежать фатального столкновения, нужно либо применить мягкую корректировку, то есть, изменить траекторию движения небесного тела. Либо принять более жёсткие меры: разбить объект на фрагменты, которые не будут представлять опасности. Нужно быть готовыми к столкновению, и не обязательно использовать ядерное оружия. А вообще природа сама в состоянии нас защитить: небольшие объекты сгорают при приближении к Земле. А для того, чтобы обезопасить будущее, человечество должно проявить разум и волю», - отметил Вадим Симоненко.
Добавим, уже 9 сентября Земля рискует столкнуться с астероидом 2006QV89. Сейчас объект находится на расстоянии 6,7 млн км, вероятность столкновения равна 1:7 тысячам.
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