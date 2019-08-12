Как «пирамида Хеопса» может угрожать Земле

«Когда под Челябинском взорвался метеорит, народ вместо того, чтобы прятаться в укрытие, побежал смотреть. В итоге из-за разбитых стекол масса людей получили ранения. Это говорит о том, что люди не знают, как себя вести в такой ситуации. Ликбез нужен», — считает специалист.

При этом Зайцев полагает, что достаточно самых элементарных знаний о том, как вести себя в случае астероидно-кометной опасности.

В свою очередь, заместитель научного руководителя Российского Федерального Ядерного Центра – ВНИИ технической физики им. Е. И. Забабахина, доктор физико-математических наук, профессор Вадим Симоненко заявил НСН, что поводов для паники нет – Земля в силах справиться со многими летящими в ее направлении астероидами.

«Для того чтобы избежать фатального столкновения, нужно либо применить мягкую корректировку, то есть, изменить траекторию движения небесного тела. Либо принять более жёсткие меры: разбить объект на фрагменты, которые не будут представлять опасности. Нужно быть готовыми к столкновению, и не обязательно использовать ядерное оружия. А вообще природа сама в состоянии нас защитить: небольшие объекты сгорают при приближении к Земле. А для того, чтобы обезопасить будущее, человечество должно проявить разум и волю», - отметил Вадим Симоненко.

Добавим, уже 9 сентября Земля рискует столкнуться с астероидом 2006QV89. Сейчас объект находится на расстоянии 6,7 млн км, вероятность столкновения равна 1:7 тысячам.



